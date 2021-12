Manolas: “Non dimenticherò mai i bei momenti passati a Napoli! Grazie di tutto, vi sosterrò da qui” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Kostas Manolas affida al suo profilo ufficiale Instagram il saluto al Napoli e ai suoi tifosi. Il difensore greco è tornato all’Olympiakos, dove è stato accolto con grande calore dai supporters ellenici. Proprio in giornata, Manolas ha spiegato le motivazioni del suo ritorno alle origini, ammettendo di voler rientrare nel suo Paese in condizioni fisiche ancora al top. NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 30: Konstantinos Manolas of SSC Napoli controls the ball during the UEFA Europa League group C match between SSC Napoli and Spartak Moskva at Stadio Diego Armando Maradona on September 30, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)“Ho trascorso 2 anni e mezzo intensi. Mi avete accolto a braccia aperte, dandomi forza ed entusiasmo ogni giorno, in ogni angolo della città”, scrive l’ex azzurro. “Non potrò mai dimenticare ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Kostasaffida al suo profilo ufficiale Instagram il saluto al Napoli e ai suoi tifosi. Il difensore greco è tornato all’Olympiakos, dove è stato accolto con grande calore dai supporters ellenici. Proprio in giornata,ha spiegato le motivazioni del suo ritorno alle origini, ammettendo di voler rientrare nel suo Paese in condizioni fisiche ancora al top. NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 30: Konstantinosof SSC Napoli controls the ball during the UEFA Europa League group C match between SSC Napoli and Spartak Moskva at Stadio Diego Armando Maradona on September 30, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)“Ho trascorso 2 anni e mezzo intensi. Mi avete accolto a braccia aperte, dandomi forza ed entusiasmo ogni giorno, in ogni angolo della città”, scrive l’ex azzurro. “Non potrò mai dimenticare ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Manolas-#Olympiacos, le cifre: 2,5 milioni più 1 di bonus più rinuncia mensilità mese di dicembre (circa 400 mila)… - anteprima24 : ** #Manolas: 'Non ho lasciato ##Napoli per soldi, sognavo di tornare all'Olympiakos' ** - La_Bianconera : @DelHicham Però pensiamo al 'come'. A Udine facemmo bene, e da 0-2 due papere di Tek nella stessa partita! CR7 non… - sscalcionapoli1 : Manolas spiega l’addio: “Volevo tornare in Grecia al top, non a 34-35 anni! Non è per soldi…”… - roxyemme : @tuttonapoli Manolàs ti chiedevamo solo due partite!! Tutt'ò blok era una settimana in più non certo anni e anni! N… -