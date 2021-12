Inter | Vecino vicino all' addio

Leggi su footdata

(Di lunedì 20 dicembre 2021) In casa, si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport, si parla da tempo delle uscite di Alexis Sanchez e Arturo Vidal, ma la partenza più gettonata a gennaio è quella di Matias. Esclusa la soluzione Napoli, prendono consistenza le voci di un passaggio in prestito al Genoa, lasciando all’uruguaiano la scelta di impegnarsi (o meno) con i rossoblù a più lungo termine. In questo contesto, riemerge il nome di Nahitan Nandez, già in estate accostato ai nerazzurri, per il mercato in entrata. “A Cagliari sono giorni tormentati, possibile un ribaltone al mercato di riparazione. E il centrocampista tuttofare spera che questa volta Giulini gli dia il via libera in prestito, vale a dire alle condizioni prospettate da Marotta a luglio inoltrato. Se questa operazione andasse in porto Inzaghi si assicurerebbe un jolly da lui molto stimato”.