Inter, per un Vecino che va un Nandez che arriva: le ultime (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Inter sta valutando gli incastri di mercato per cercare di rinforzare la rosa mantenendo intatte le casse societarie: le ultime su Vecino e Nandez L’Inter si sta muovendo sul mercato in vista di gennaio. Non è una novità che in cima alla lista ci sia Nandez, nome cercato anche in estate ma poi rimasto a Cagliari. A gennaio l’idea dei nerazzurri è quella di cercare l’occasione senza spendere soldi e cercare di piazzare qualche esubero. A tal proposito Vecino è uno dei papabili per la partenza, piace al Genoa e potrebbe andare in prestito anche per trovare continuità dopo l’infortunio della scorsa stagione. Un uruguaiano che va per uno che arriva, l’intrigo di mercato è sudamericano e vedremo se questa volta l’Inter riuscirà a portare ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’sta valutando gli incastri di mercato per cercare di rinforzare la rosa mantenendo intatte le casse societarie: lesuL’si sta muovendo sul mercato in vista di gennaio. Non è una novità che in cima alla lista ci sia, nome cercato anche in estate ma poi rimasto a Cagliari. A gennaio l’idea dei nerazzurri è quella di cercare l’occasione senza spendere soldi e cercare di piazzare qualche esubero. A tal propositoè uno dei papabili per la partenza, piace al Genoa e potrebbe andare in prestito anche per trovare continuità dopo l’infortunio della scorsa stagione. Un uruguaiano che va per uno che, l’intrigo di mercato è sudamericano e vedremo se questa volta l’riuscirà a portare ...

Inter, per un Vecino che va un Nandez che arriva: le ultime L'Inter sta valutando gli incastri di mercato per cercare di rinforzare la rosa mantenendo intatte le casse societarie: le ultime su Vecino e Nandez L'Inter si sta muovendo sul mercato in vista di ...

