Hypebeast | fatevi da parte! È arrivata la Globe-Trotter di Tyler | The Creator | una partnership di grande prestigio

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Le collaborazioni tra i grandi marchi della moda e le celebrità nel lanciare collezioni di successo è ormai una tendenza più che mai affermata e, negli ultimi anni, va certamente rimarcato l’importante ruolo giocato in questo business dalle star della musica. Leproliferano perché sono un modo semplice per gli artisti di aggiungere maggiore credibilità ai propri marchi personali. Così Bad Bunny ha collaborato con Adidas Forum, Fenty di Rihanna ha messo il suo zampino su Puma, Billie Eilish si è data al design delle Air Jordan e Drake ha ovviamente creato le sue Nike. In altri settori dell’abbigliamento A$AP Rocky ha lavorato con Guess, Vans si è affidato alla stella nascente Marine Serre, mentre Justin Bieber ha scelto le Crocs. Ora è arrivato il turno di, Thedi unirsi alla mischia. L'autore di IGOR, quinto ...