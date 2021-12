GF VIP, Alessandro Basciano è rifatto? La sua risposta è imbarazzante (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ieri sera alcuni inquilini della casa del Grande Fratello VIP si sono concessi qualche ora di relax in sauna. A un certo punto, all'interno della stessa, si sono trovati contemporaneamente Lucrezia Selassié, Alessandro Basciano e Giacomo Urtis. I tre coinquilini hanno parlato - tra le altre cose - di due loro compagni di avventura: Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Tra l'imprenditore napoletano e la influencer c'è una speciale amicizia che va avanti dai primissimi giorni del GF VIP ma l'attesa svolta tarda ad arrivare. Lulù ha parlato proprio dell'eccessiva indecisione da parte dei due coinquilini: “Le ho detto: 'Sei stata con lui per tre mesi. Oppure vai al 100 per 100 e lasciati andare. Se ti piace, non puoi restare così e trattare così una persona'. Si vede che lui è molto più preso rispetto a lei. Magari ci vuole un po' di tempo. Ne abbiamo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ieri sera alcuni inquilini della casa del Grande Fratello VIP si sono concessi qualche ora di relax in sauna. A un certo punto, all'interno della stessa, si sono trovati contemporaneamente Lucrezia Selassié,e Giacomo Urtis. I tre coinquilini hanno parlato - tra le altre cose - di due loro compagni di avventura: Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Tra l'imprenditore napoletano e la influencer c'è una speciale amicizia che va avanti dai primissimi giorni del GF VIP ma l'attesa svolta tarda ad arrivare. Lulù ha parlato proprio dell'eccessiva indecisione da parte dei due coinquilini: “Le ho detto: 'Sei stata con lui per tre mesi. Oppure vai al 100 per 100 e lasciati andare. Se ti piace, non puoi restare così e trattare così una persona'. Si vede che lui è molto più preso rispetto a lei. Magari ci vuole un po' di tempo. Ne abbiamo ...

