Gavillucci | “Non era fuorigioco e non avrei fischiato fallo su Juan Jesus”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Claudio, ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss a proposito dell’episodio chiave di Milan–Napoli, ovvero ildi Olivier Giroud che ha portato l’arbitro Massa ad annullare la rete del pareggio segnata da Kessié al 89?. Secondo, l’arbitro della sezione di Imperia sarebbe caduto in errore: a suo giudizio, infatti, l’attaccante francese, fermo a terra, non avrebbe potuto partecipare attivamente all’azione. Queste le parole di: “Bisogna scindere l’interpretazione dall’uniformità di giudizio. Il regolamento ci dice che nel calcio èquando un giocatore prende in parte in maniera attiva all’azione. A mio modo di vedere in quest’azione non c’era questa cosa, sono però d’accordo con Massa perché ha dato uniformità alla ...