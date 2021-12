Fnopi | solidarietà ad Omceo Roma | contro attacco No Vax

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021)– “La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche () e l’Odine delle professioni infermieristiche di, sono vicini agli amici e colleghi dell’Ordine dei medici diverso i quali manifestano tutta la loro, sostengo e vicinanza per l’assurdo atteggiamento di alcuni iscritti che hanno boicottato l’annuale riunione per la sessione di bilancio dell’Ordine, irrompendo nell’assemblea con slogan e atteggiamenti non vax del tutto estranei alla cultura e alla professione medica e sanitaria in generale”. Così si legge in una nota. “Un atteggiamento ingiustificato e un comportamento odioso- è il commento di Barbara Mangiacavalli, presidentee Maurizio Zega, presidente OPI- che ignora tutti i principi della ...