Filippo Magnini e il GF Vip | polemiche dopo la battutaccia in diretta | “Meritava una sberla”

Leggi su specialmag

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il campione mondialesenza filtri: interviene ined entra a gamba tesa in una questione molto scottante.(fonte instagram)Il nuotatore, giunto alle luci della ribalta per la sua sfavillante carriera e per la duplice conquista del podio olimpico, si è ritirato dalla scena sportiva nel 2014. Attualmente,una lunga relazione con la collega Federica Pellegrini, è sposato con Giorgia Palmas, da cui ha avuto la prima figlia Mia. In alcune occasioni non disdegna comparsate nel piccolo schermo, rivestendo il ruolo di ospite in noti programmi TV. LEGGI ANCHE>> “Non è finita qui”: clamoroso Aldo Montano, è già pronto al ritorno In particolare,il rilascio del documentario ...