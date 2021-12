“É sempre mezzogiorno”: centrotavola con salmone di Mauro e Mattia Improta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Se Mauro pensa al Natale, Mattia è proiettato già al Capodanno, quando potrà scatenarsi per una notte intera… Ma veniamo al Natale ed ispezioniamo la tavola della famiglia Improta, dove non mancherà il salmone. Ecco il centrotavola con salmone. Ingredienti 2 dischi di pasta sfoglia, 400 g salmone affumicato, 500 g robiola, 80 g mandorle, 1 cespo di radicchio, 1 uovo, 50 g semi di sesamo, aneto, olio, sale e pepe Procedimento Stendiamo i due dischi di pasta sfoglia e li tagliamo in triangoli (foto): ne otterremo 8 da ogni sfoglia. Sulla placca da forno foderata con carta forno, disponiamo i triangoli di sfoglia, rivolgendo le punte verso l’esterno e sovrapponendoli in modo da creare un ‘sole’. In padella, facciamo tostare le mandorle a lamelle. Affettiamo il ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sepensa al Natale,è proiettato già al Capodanno, quando potrà scatenarsi per una notte intera… Ma veniamo al Natale ed ispezioniamo la tavola della famiglia, dove non mancherà il. Ecco ilcon. Ingredienti 2 dischi di pasta sfoglia, 400 gaffumicato, 500 g robiola, 80 g mandorle, 1 cespo di radicchio, 1 uovo, 50 g semi di sesamo, aneto, olio, sale e pepe Procedimento Stendiamo i due dischi di pasta sfoglia e li tagliamo in triangoli (foto): ne otterremo 8 da ogni sfoglia. Sulla placca da forno foderata con carta forno, disponiamo i triangoli di sfoglia, rivolgendo le punte verso l’esterno e sovrapponendoli in modo da creare un ‘sole’. In padella, facciamo tostare le mandorle a lamelle. Affettiamo il ...

