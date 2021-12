Ddl Zan. Libri ed educazione contro l'odio (seconda parte)

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono emozionato all’idea di rivederla, aprire una finestra sul passato è un’incognita. Mi guardo allo specchio, la barba grigia in alcuni punti, mi chiedo se mi riconoscerà. Scelgo di radermi per tentare di riscoprire il ragazzo e nascondere l’uomo, in fondo anche questo è un modo per fare qualche passo indietro. Fisso la pila dima non sono ancora pronto a scrivere quelle dediche, quindi esco. Mio padre mi viene a prendere alla stazione del treno e andiamo a casa per pranzare con mamma. Prima di mangiare pratico qigong, ho bisogno di respirare, rilassarmi, ascoltare il mio corpo e le sue sensazioni. Trenta minuti intensi e profondi che mi permettono di afferrare la penna e marchiare di emozione i miei, anche se sarebbe più giusto chiamarli le mie appendici. Loro sono me, hanno respirato con me, si sono nutriti di me, io di loro, fin ...