Cagliari | è iniziata l’epurazione | Godin e Caceres non convocati

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ildà inizio alannunciata dal diesse Capozucca. I primi a pagare e a non esseresonoDopo la sfida contro l’Udinese il Ds Capozucca aveva annunciato un’epurazione da parte di quei giocatori che non stavano rendendo al meglio delle loro possibilità. Detto fatto e fuori dalla lista deiper la sfida contro la Juventus non compaiono. Sono solo i primi due della lista che potrebbe comprendere anche altri calciatori. Sotto la lente anche Keita e Dalbert apparsi sottotono nelle ultime sfide. Chi invece resterà al centro del progetto è Kevin Strootman. Mazzarri lo aspetta e spera di recuperarlo in vista del finale di stagione. Importante avere una pedina d’esperienza come lui per la ...

Advertising

Etzi2891 : Iniziata da 8' la ripresa. FORZA @CagliariCalcio. Triplo cambio effettuato da Mister #Mazzarri: OUT… - Etzi2891 : @SerieA 2021-2022 18.a Giornata Iniziata all'@unipoldomus di #Cagliari #CagliariUdinese. FORZA @CagliariCalcio. #ForzaCasteddu #SerieATIM - occhineroblu : @fralittera la juve vince con Salernitana e Genoa è iniziata la rimonta L'Inter vince con Cagliari e Salernitana l… - infoitsport : Cagliari Cittadella 2-0 LIVE: iniziata la seconda frazione di gioco - universo407 : @InterClub1908 @SerieA @Inter @InterClub1908_ @InterismiMultip @Neschio__92 @TUTTOINTER @FI69interista @PeppinInter… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari iniziata

Calcio News 24

Diretta/Cittadella (risultato finale 3 - 1): Donnarumma accorcia nel finale! LA SBLOCCA ... Azioneda Antonucci, che spezza una marcatura in mezzo al campo e conduce palla al piede, ...... che martedì avrà l'occasione di aggiungere sotto l'albero i tre punti contro ile ... La rincorsa ènelle ultime 7 gare di campionato, in cui i bianconeri hanno vinto 5 volte, con 5 ...CAGLIARI. Caceres e Godin non convocati per la partita di domani sera contro la Juve. Pare siano iniziate le epurazioni, in casa Cagliari, dopo l'umiliante sconfitta per 4-0 subita in casa sabato sera ...Il Cagliari dà inizio all’epurazione annunciata dal diesse Capozucca. I primi a pagare e a non essere convocati sono Godin e Caceres Dopo la sfida contro l’Udinese il Ds Capozucca aveva annunciato un’ ...