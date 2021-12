Cà di Dio, l’esperienza più originale della Venezia di un tempo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nessuno può resistere al fascino di Venezia. Che la si ami o la si odi, la città lagunare è uno scrigno di sorprese e antichità, dove la millenaria presenza dei Dogi ha plasmato una scenografia fatta di palazzi sospesi sull’acqua, basiliche rivestite d’oro, enormi complessi monumentali civili e religiosi che spuntano all’angolo di piccole calli che costeggiano fiumiciattoli interni. A partire dal XII secolo, quindi in una fase che in larga parte d’Europa era ancora legata al feudalesimo e ai comuni, la città ‘a picco sul mare’ iniziò a costruire un ambizioso progetto militare e civile, il cosiddetto Arsenale. Fu uno dei primi esempi al mondo di cantiere navale vero e proprio, che arrivò a impiegare fino a 5000 persone contemporaneamente, sorpassando indenne anche la fine della Serenissima e il successivo dominio austriaco. Oggi al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nessuno può resistere al fascino di. Che la si ami o la si odi, la città lagunare è uno scrigno di sorprese e antichità, dove la millenaria presenza dei Dogi ha plasmato una scenografia fatta di palazzi sospesi sull’acqua, basiliche rivestite d’oro, enormi complessi monumentali civili e religiosi che spuntano all’angolo di piccole calli che costeggiano fiumiciattoli interni. A partire dal XII secolo, quindi in una fase che in larga parte d’Europa era ancora legata al feudalesimo e ai comuni, la città ‘a picco sul mare’ iniziò a costruire un ambizioso progetto militare e civile, il cosiddetto Arsenale. Fu uno dei primi esempi al mondo di cantiere navale vero e proprio, che arrivò a impiegare fino a 5000 persone conraneamente, sorpassando indenne anche la fineSerenissima e il successivo dominio austriaco. Oggi al ...

