Atp Cup 2022 | il calendario completo | programma | date e orari

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il, lee glidell’Atp Cup, torneo per nazioni in cui la nazionale italiana è presente con i nomi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Gli azzurri faranno il loro esordio domenica 2 gennaio nella sessione notturna sulla Ken Rosewall Arena contro l’Australia. Due giorni dopo, gli azzurri scenderanno invece in campo contro l’Austria, questa volta nella cornice della Qudos Bank Arena. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso dell’Atp Cup con approfondimenti, live scritti e cronache. Ecco ilconitaliani: Sabato 1 gennaio Ken Rosewall Arena – Gruppo A Sessione diurna: Cile-Spagna Sessione notturna: Serbia Norvegia Qudos Bank Arena – Gruppo D Sessione diurna: Argentina-Georgia Sessione notturna: Grecia-Polonia Domenica 2 ...

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cup

Dal 1970 ad oggi, leFinals rappresentano un appuntamento fisso nel mondo del tennis, di ...è stato capitano di Davis ininterrottamente per 20 anni ed ha anche ricoperto lo stesso ruolo in Fed...L'obiettivo dell'ex numero tre del ranking è quello di raggiungere il top della condizione per il prossimo, in programma dall'1 al 9 gennaio, in modo tale da essere pronto per il primo vero ...Il programma, le date e gli orari dell’Atp Cup 2022, torneo per nazioni in cui la nazionale italiana è presente con i nomi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Gli azzurri faranno il loro esordio ...Jannik Sinner si è concesso alcuni giorni di riposo dopo una stagione tennistica molto intensa che l'ha visto raggiungere la tanto ambita top-10 del ranking ATP, aggiudicandosi ben quattro tornei del ...