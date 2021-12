Ambasciatore Buccino | In Libia c' e' un processo politico in atto

Advertising

sdavite110 : @giuseppbuccino il processo politico è in atto, mi domando solo se lei non ritenga utile un riaggiornamento del man… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambasciatore Buccino

ANSA Nuova Europa

Lo ha detto l'd'Italia in Libia, Giuseppe, a margine della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo. Su un probabile rinvio delle elezioni ...Lo ha detto l'd'Italia in Libia, Giuseppe, a margine della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo. Su un probabile rinvio delle elezioni ...'La situazione in Libia oggi rispetto al 2011 e' molto cambiata: c'e' un processo politico che sta andando avanti, c'e' un sostegno internazionale ...Il progetto ‘ Pepe in Grani – Pizza Mediterranea’ nasce con l’obiettivo di rendere la pizza coerente con i dettami del modello alimentare mediterraneo. Un’idea nata nel 2018, che si è sviluppata nel c ...