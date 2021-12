Alex Zanardi, il campione paralimpico torna a casa dopo un anno e mezzo. La moglie: “Un passo importante, abbiamo atteso a lungo” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Zanardi è tornato a casa. La moglie Daniela Manni racconta che il campione paralimpico ha potuto lasciare la clinica un anno e mezzo dopo il grave incidente in handbike. “dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia e nel suo ambiente familiare. Bisogna anche considerare che, a causa della situazione pandemica – spiega la moglie – per un anno e mezzo Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione” Zanardi era rimasto ferito nello scontro con un camion durante una staffetta in handbike a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021)to a. LaDaniela Manni racconta che ilha potuto lasciare la clinica unil grave incidente in handbike. “ilperiodo in ospedale èper luire dalla sua famiglia e nel suo ambiente familiare. Bisogna anche considerare che, a causa della situazione pandemica – spiega la– per unha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione”era rimasto ferito nello scontro con un camion durante una staffetta in handbike a ...

Advertising

SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - fanpage : Alex Zanardi è tornato a casa, ad annunciarlo è stata la moglie che ha fornito ulteriori notizie sulle attuali cond… - FBiasin : Alex #Zanardi è tornato a casa e in un periodo così complicato è inutile spiegare che esempio di coraggio, forza e… - Claudio29032 : RT @fattoquotidiano: Alex Zanardi, il campione paralimpico torna a casa dopo un anno e mezzo. La moglie: “Un passo importante, abbiamo atte… - interrisnews : Finalmente, dopo 18 mesi, #AlexZanardi ha lasciato l'ospedale dove era stato ricoverato dopo il pauroso incidente d… -