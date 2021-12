Xavi: "Gavi è spettacolare" (Di domenica 19 dicembre 2021) Il tecnico del Barcellona, Xavi, tesse le lodi del giovanissimo Gavi, autore di un gol e di un'ottima prestazione nella vittoria casalinga contro l'Elche Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Il tecnico del Barcellona,, tesse le lodi del giovanissimo, autore di un gol e di un'ottima prestazione nella vittoria casalinga contro l'Elche

Advertising

CB_Ignoranza : Il Barcellona ha battuto l'Elche 3-2 grazie ai gol di Jutglà, Gavi e Nico. Ovvero un '99, un 2004 e un 2002. Xavi… - davideinno85 : RT @CB_Ignoranza: Il Barcellona ha battuto l'Elche 3-2 grazie ai gol di Jutglà, Gavi e Nico. Ovvero un '99, un 2004 e un 2002. Xavi è in m… - Aisaacvangc : RT @CB_Ignoranza: Il Barcellona ha battuto l'Elche 3-2 grazie ai gol di Jutglà, Gavi e Nico. Ovvero un '99, un 2004 e un 2002. Xavi è in m… - vincenzo_dc1989 : RT @CB_Ignoranza: Il Barcellona ha battuto l'Elche 3-2 grazie ai gol di Jutglà, Gavi e Nico. Ovvero un '99, un 2004 e un 2002. Xavi è in m… - simone_pavia : I gioielli lanciati in prima squadra: - Alex Balde (2003) - Nico Gonzalez (2002) - Gavi (2004) - Ez Abde (2001) - I… -

Ultime Notizie dalla rete : Xavi Gavi Xavi: "Gavi è spettacolare" Il tecnico del Barcellona, Xavi, tesse le lodi del giovanissimo Gavi, autore di un gol e di un'ottima prestazione nella vittoria casalinga contro l'Elche

Calcio:Barcellona ok con l'Elche, Siviglia supera l'Atletico Il Barcellona di Xavi vince contro l'Elche 3 - 2 e scopre il giovane talento Ferran Jutgla, classe 1999, alla seconda ... Poi al 19' arriva l'immediato raddoppio di Gavi. Il blaugrana subiscono la ...

Xavi: "Gavi è spettacolare" Tuttosport Liga: Il Barça torna a vincere, il Siviglia affonda l’Atletico I blaugrana si risollevano e superano 3-2 nel finale l’Elche, 2-1 per gli andalusi nel big match, caduta per la Real Sociedad 3-1 dal Villarreal ...

Barcellona, Xavi: "Abbiamo reagito con tenacia e personalità. Gavi è uno spettacolo" Ci manca l'esperienza, ma con tenacia e personalità abbiamo reagito. Con lui c'è una generazione fantastica, Nico Gonzalez, Eric García, Abde, Araújo. loro sono il futuro del club per trionfare.' Barc ...

Il tecnico del Barcellona,, tesse le lodi del giovanissimo, autore di un gol e di un'ottima prestazione nella vittoria casalinga contro l'ElcheIl Barcellona divince contro l'Elche 3 - 2 e scopre il giovane talento Ferran Jutgla, classe 1999, alla seconda ... Poi al 19' arriva l'immediato raddoppio di. Il blaugrana subiscono la ...I blaugrana si risollevano e superano 3-2 nel finale l’Elche, 2-1 per gli andalusi nel big match, caduta per la Real Sociedad 3-1 dal Villarreal ...Ci manca l'esperienza, ma con tenacia e personalità abbiamo reagito. Con lui c'è una generazione fantastica, Nico Gonzalez, Eric García, Abde, Araújo. loro sono il futuro del club per trionfare.' Barc ...