Variante Omicron Italia | primi due casi in Fvg

(Di domenica 19 dicembre 2021)duediin Friuli Venezia Giulia. “Ieri sera è stato registrato il primo caso die anche il secondo caso sequenziato questa mattina in urgenza grazie alla collaborazione con il Laboratorio di Genomica ed Epigenomica di Area di Ricerca è stato confermato come” ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi a margine della sua visita all’hub vaccinale di Ente Fiera a Martignacco, dove l’Azienda sanitaria Friuli Centrale (Asufc) ha organizzato per oggi una giornata di vaccinazione dedicata agli under 12. “I due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono in isolamento e le condizioni attualmente sono buone – ha spiegato Riccardi – Si tratta di un’evoluzione naturale, come è ...

La variante Omicron è diventata dominante tra i casi registrati in Irlanda. Lo annunciano le autorità locali, secondo cui nel Paese il 52% dei 5.124 nuovi contagi è riconducibile al nuovo ceppo.