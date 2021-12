Valsesia, sciatore di 15 anni muore dopo caduta in pista (Di domenica 19 dicembre 2021) Un ragazzo di quindici anni è morto all'ospedale Maggiore di Novara, dove era stato ricoverato per i gravi traumi subiti in una caduta sulle piste da sci di Alagna Valsesia . L'incidente è avvenuto ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Un ragazzo di quindiciè morto all'ospedale Maggiore di Novara, dove era stato ricoverato per i gravi traumi subiti in unasulle piste da sci di Alagna. L'incidente è avvenuto ...

Advertising

occhio_notizie : Cade sulle piste da sci di Alagna Valsesia, è morto lo sciatore di 15 anni - repubblica : Valsesia, sciatore di 15 anni muore dopo una caduta in pista ad Alagna [di Cristina Palazzo] - andreastoolbox : Sciatore quindicenne cade in pista, morto in Valsesia - Rai News - 731valetotto : RT @Corriere: Sciatore di 15 anni morto dopo caduta sulle piste in Valsesia - Italia_Notizie : Sciatore di 15 anni morto dopo caduta sulle piste in Valsesia -