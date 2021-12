Tay Conti: “Brodie Lee Jr mi aiuta per i segmenti nel backstage” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la dipartita del compianto Brodie Lee, sono state molte le personalità, sia facenti che non facenti parte dell’AEW, che sono state vicino alla famiglia dell’Exaulted One e, soprattutto, hanno fatto compagnia ai due piccoli figli, Brodie e Nolan, col primo che ha fatto diverse apparizioni on screen in compagnia dei membri del Dark Order, di cui è capo sotto il nome di “Negative One”. Oltre ai ragazzi del Dark Order, però, non è raro vedere Brodie in compagnia di Tay Conti, che spesso accompagna verso il ring. La brasiliana, ai microfoni di Elite POV, ha parlato del suo rapporto con Brodie, rivelando alcuni particolari della loro amicizia. Un aiuto morale e professionale “E’ pazzesco, adoro quei bambini. Li adoro con tutto il mio cuore. Per me, sono come una famiglia, capisci? Talvolta, ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la dipartita del compiantoLee, sono state molte le personalità, sia facenti che non facenti parte dell’AEW, che sono state vicino alla famiglia dell’Exaulted One e, soprattutto, hanno fatto compagnia ai due piccoli figli,e Nolan, col primo che ha fatto diverse apparizioni on screen in compagnia dei membri del Dark Order, di cui è capo sotto il nome di “Negative One”. Oltre ai ragazzi del Dark Order, però, non è raro vederein compagnia di Tay, che spesso accompagna verso il ring. La brasiliana, ai microfoni di Elite POV, ha parlato del suo rapporto con, rivelando alcuni particolari della loro amicizia. Un aiuto morale e professionale “E’ pazzesco, adoro quei bambini. Li adoro con tutto il mio cuore. Per me, sono come una famiglia, capisci? Talvolta, ...

