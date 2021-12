Sorride Allegri | l’attaccante torna ad allenarsi!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 19 dicembre 2021) Federico Chiesa, fermo ai box dallo scorso 23 novembre, èto ad allenarsi sul campo. Il giocatore non ancora in condizione, può approfittare della prossima sosta natalizia per ritrovarsi. Stando a quanto riportato da Tuttosport, le condizioni delsono migliorate e potrebbere a disposizione il 6 gennaio per il match contro il Napoli. Federico Chiesa, Juventus Una buona notizia per la Juve considerato anche l’infortunio di Dybala.dunque è pronto a ritrovare il suo gioiello a partire dai primi giorni del nuovo anno.