Leggi su periodicodaily

(Di domenica 19 dicembre 2021) Una delle parti migliori della mattina diè la diffusione del cibo. La maggior parte delle volte, le famiglie iniziano la giornata presto, aprono i regali insieme e poi si siedono per un’ottima colazione. Ci sono molte opzioni da gustare in un giorno così speciale, ma i dolci sono ottimi sia per i bambini