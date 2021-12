Pagelle Fiorentina-Sassuolo | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 19 dicembre 2021) Le, ie ildi2-2, lunch match della diciottesima giornata di. La squadra viola parte male e subisce due reti nel primo tempo con i due prodotti del settore giovanile della Roma: al 32? apre Scamacca, al 37? raddoppia Frattesi. All’intervallo Italiano non è soddisfatto e si gioca le carte Duncan e Saponara. E nella ripresa la viola la riprende: il solito Vlahovic sfrutta un errore in impostazione degli avversari e firma il 33esimo gol in un anno solare, eguagliando CR7. Poco dopo, è il turno di Torreira che sfrutta una deviazione di Toljan per depositare in rete in spaccata. La partita sembra essere in discesa per i viola ma al 69? c’è l’espulsione di Biraghi (doppio giallo) che rimette tutto ...