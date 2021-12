Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: 4×50 e 4×200 in finale, bene anche Ceccon e Rivolta nei 50 farfalla. Squalificata Castiglioni (Di domenica 19 dicembre 2021) Inizia con il botto la mattinata di batterie della quarta giornata dei Mondiali ad Abu Dhabi in vasca corta. Deplano, Miressi, Frigo e Zazzeri chiudono al primo posto la loro batteria nella 4×50 in 1:24.95 accedendo tranquillamente in finale con lo stessso identico tempo della Russia nella seconda batteria. Buonissima gara di Silvia Scalia, che chiude a terzo posto la sua batteria nei 50 dorso con il tempo di 26.50 che vale l’accesso in semifinale con l’ottavo tempo generale. Semifinale centrata anche per Thomas Ceccon e Matteo Rivolta nei 50 farfalla, il primo con il 13esimo tempo in 22.82 mentre il secondo con il sesto tempo in 22.53. Le brutte notizie arrivano dala 400 stile libero ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Inizia con il botto la mattinata di batterie della quarta giornata deiad Abuin. Deplano, Miressi, Frigo e Zazzeri chiudono al primo posto la loro batteria nellain 1:24.95 accedendo tranquillamente incon lo stessso identico tempo della Russia nella seconda batteria. Buonissima gara di Silvia Scalia, che chiude a terzo posto la sua batteria nei 50 dorso con il tempo di 26.50 che vale l’accesso in semicon l’ottavo tempo generale. Semicentrataper Thomase Matteonei 50, il primo con il 13esimo tempo in 22.82 mentre il secondo con il sesto tempo in 22.53. Le brutte notizie arrivano dala 400 stile libero ...

