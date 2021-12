Il sindaco dem nega l'albero di Natale per i bimbi mai nati (Di domenica 19 dicembre 2021) Agenti della Digos sono intervenuti al cimitero Vantiniano di Brescia, dove un gruppo di genitori aveva intenzione di collocare un albero di Natale nello spazio dove fino a poche settimane erano presenti 2.500 tombe di bimbi mai nati o deceduti poco dopo il parto, che il Comune di Brescia ha fatto rimuovere Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 dicembre 2021) Agenti della Digos sono intervenuti al cimitero Vantiniano di Brescia, dove un gruppo di genitori aveva intenzione di collocare undinello spazio dove fino a poche settimane erano presenti 2.500 tombe dimaio deceduti poco dopo il parto, che il Comune di Brescia ha fatto rimuovere

