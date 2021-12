Gf Vip | l' ex di Pretelli contro Soleil | Non è una persona che stimo

Advertising

CavestroFederi1 : Pierpaolo Pretelli: 'Ho fatto anche tre lavori contemporaneamente' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5:… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pretelli

Soleil Sorge attaccata dall'ex di Pierpaolo, Ariadna Romero (l'attuale fidanzato di Giulia Salemi e la cubana hanno avuto anche un ... soprattutto all'interno della Casa del GF, anche se ...Ariadna Romero attacca Soleil Sorge e svela per chi fa il tifo al GFCi volevo io per mettere ... E tornando sul carattere molto particolare della Stasy , la ex compagna di Pierpaoloha ...E tornando sul carattere molto particolare della Stasy, la ex compagna di Pierpaolo Pretelli ha concluso: Ariadna Romero ha svelato di fare il tifo per… Leggi “Io ci sono, ma sono vera” aggiunge, dice ...Diversi i dubbi sorti: una persona forte come ha potuto cadere in un can can come quello innescato da Alex Belli? Una persona forte deve per forza litigare con molte persone? La cubana, rispondendo su ...