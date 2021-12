FC Koln vs Stuttgart | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 19 dicembre 2021) L’ultima partita della Bundesliga dell’anno solare prima della pausa invernale si svolge oggi domenica 19 dicembre al RheinEnergieStadion, con l’FCche ospita lo Stoccarda. La squadra di casa ha ottenuto la prima vittoria in trasferta della stagione infrasettimanale, mentre il rilancio degli ospiti si è concluso con una pesante sconfitta in casa. Il calcio di inizio di FCvsè previsto alle 17:30 Prepartita FCvs: a che punto sono le due squadre? FCDopo la prima deludente sconfitta casalinga della stagione contro l’Augsburg, a rischio retrocessione, lo scorso fine settimana, il Colonia si è ripreso in modo perfetto martedì sera battendo il Wolfsburg 3-2 alla Volkswagen Arena. Anthony Modeste ha riguadagnato il suo tocco da goal ...