Bomba Rai, Alberto Matano sostituito. Non ci sarà più a La Vita in diretta. Lui distrutto: “Ecco cos’è successo” (Di domenica 19 dicembre 2021) Brutto colpo per Alberto Matano. L’ex mezzo busto del Tg 1 è stato costretto a saltare l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, dove da anni è commentatore a bordo campo. Il giornalista si è collegato con Milly Carlucci da casa, spiegando la sua situazione. Matano sta bene, il suo tampone è negativo, ma è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19. Per la salute di tutti, dunque, il conduttore de La Vita in diretta ha deciso di seguire la puntata da casa, pronto nonostante la distanza a commentare i vari finalisti e ad assegnare il suo prezioso tesoretto. Alberto Matano si è vaccinato qualche mese fa, come più volte ribadito dal diretto interessato in diverse occasioni. Non ha contratto il Coronavirus ma dopo aver avuto contatti con una persona ... Leggi su cityroma (Di domenica 19 dicembre 2021) Brutto colpo per. L’ex mezzo busto del Tg 1 è stato costretto a saltare l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, dove da anni è commentatore a bordo campo. Il giornalista si è collegato con Milly Carlucci da casa, spiegando la sua situazione.sta bene, il suo tampone è negativo, ma è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19. Per la salute di tutti, dunque, il conduttore de Lainha deciso di seguire la puntata da casa, pronto nonostante la distanza a commentare i vari finalisti e ad assegnare il suo prezioso tesoretto.si è vaccinato qualche mese fa, come più volte ribadito dal diretto interessato in diverse occasioni. Non ha contratto il Coronavirus ma dopo aver avuto contatti con una persona ...

