Arisa vince Ballando con le Stelle 2021 (Di domenica 19 dicembre 2021) Arisa Il vincitore della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle ha finalmente un nome. Si tratta di Arisa. Dopo dieci settimane, la cantante, affiancata a Vito Coppola, è riuscita ad imporsi, nello scontro finale, sulla coppia formata da Simone Di Pasquale e Bianca Gascoigne con il 52% delle preferenze a suo favore. Ma il percorso che l’ha portata alla vittoria nella finale di stasera è stato lungo. Ricapitoliamo cosa è successo nella decima e ultima puntata. Ballando con le Stelle 2021, classifica finale: quinto posto per Valeria Fabrizi e Federico Lauri La gara ha preso il via da alcune sfide dirette a tema natalizio giudicate soltanto da Carolyn. Nonostante il rischio corso dalla donna di restare in Senza veli per via del corpetto sganciato, Sabrina ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 dicembre 2021)Il vincitore della sedicesima edizione dicon leha finalmente un nome. Si tratta di. Dopo dieci settimane, la cantante, affiancata a Vito Coppola, è riuscita ad imporsi, nello scontro finale, sulla coppia formata da Simone Di Pasquale e Bianca Gascoigne con il 52% delle preferenze a suo favore. Ma il percorso che l’ha portata alla vittoria nella finale di stasera è stato lungo. Ricapitoliamo cosa è successo nella decima e ultima puntata.con le, classifica finale: quinto posto per Valeria Fabrizi e Federico Lauri La gara ha preso il via da alcune sfide dirette a tema natalizio giudicate soltanto da Carolyn. Nonostante il rischio corso dalla donna di restare in Senza veli per via del corpetto sganciato, Sabrina ...

salvyonce : RT @biscottoverde: Non provate a lamentarvi di Arisa che di tutte le cose di cui è stata derubata FINALMENTE vince qualcosa - StefaniaSili : RT @tuttofadivano: Uno schifo totale. Voto social tutto per Bianca, voto 'segreto' dei giudici e vince Arisa. Ultimo #BallandoConLeStelle p… - GiovanniVerdoli : RT @tvblogit: Arisa vince #BallandoConLeStelle 2021 insieme a Vito Coppola. Dopo essere stata esclusa da Sanremo 2022, la cantante trionfa… - lamegastrega : Arisa sostituita da Todaro ad Amici vince #BallandoConLeStelle con il voto della giuria… Ma per fare un dispetto il… - biscottoverde : Non provate a lamentarvi di Arisa che di tutte le cose di cui è stata derubata FINALMENTE vince qualcosa -