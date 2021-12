Alessandra Amoroso, “Tutto Accade” è disco d’oro (Di domenica 19 dicembre 2021) Alessandra Amoroso – Foto di Flavio&FrankROMA – “Tutto Accade” a poche settimane dall’uscita è disco d’oro. Gioisce Alessandra Amoroso “perché questo disco in questo momento rappresenta tantissimo per me scatenandomi emozioni e riflessioni continue. Questo è un album che sento mio fino al midollo perché i suoi brani mi hanno raccontato la mia storia a volte prima ancora che Accadesse, perché mi sono messa in gioco in Tutto e per Tutto in un lavoro di oltre due anni, perché ho scelto i brani, i suoni e le parole con cura e attenzione”. Ma non per questo, aggiunge Alessandra, “non è un disco di condivisione che rimane per me un valore assoluto anche ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 dicembre 2021)– Foto di Flavio&FrankROMA – “” a poche settimane dall’uscita è. Gioisce“perché questoin questo momento rappresenta tantissimo per me scatenandomi emozioni e riflessioni continue. Questo è un album che sento mio fino al midollo perché i suoi brani mi hanno raccontato la mia storia a volte prima ancora chesse, perché mi sono messa in gioco ine perin un lavoro di oltre due anni, perché ho scelto i brani, i suoni e le parole con cura e attenzione”. Ma non per questo, aggiunge, “non è undi condivisione che rimane per me un valore assoluto anche ...

Advertising

AmiciUfficiale : La splendida voce della nostra grandissima amica Alessandra Amoroso e mille brividi con il suo brano 'Canzone inuti… - WittyTV : Un bellissimo e grandissimo ritorno sul palco di #Amici21: Alessandra Amoroso! Pronti ad emozionarvi insieme a lei… - AmiciUfficiale : Non vediamo l'ora che sia DOMANI per emozionarci e cantare insieme ad Alessandra Amoroso! Tutti sintonizzati alle 1… - comunqueeandare : RT @iamfellaa: questa è alessandra amoroso: #Amici21 - AlloccaAnto_AA : RT @stesimonc: 13 anni fa, il 21 dicembre 2008, lo studio di Amici8 in piedi per Alessandra della squadra del sole, che cantava per la prim… -