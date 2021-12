Torino: crolla gru su un palazzo, morti tre operai (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Tre uomini - gli operai impegnati in lavori di ristrutturazione che stavano sulla gru - sono morti. Si stanno valutando le condizioni di altri tre o quattro feriti. Dopo aver estratto gli operai rimasti incastrati sotto la intelaiatura della gru, i vigili del fuoco stanno intervenendo con quattro squadre per liberare l’area dalle strutture collassate e metterla in sicurezza.La gru è caduta su un palazzo di sette piani, causando danni limitati alla struttura, per poi finire sulla strada, di solito molto trafficata e percorsa anche da mezzi pubblici. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina asu undi via Genova. Tre uomini - gliimpegnati in lavori di ristrutturazione che stavano sulla gru - sono. Si stanno valutando le condizioni di altri tre o quattro feriti. Dopo aver estratto glirimasti incastrati sotto la intelaiatura della gru, i vigili del fuoco stanno intervenendo con quattro squadre per liberare l’area dalle strutture collassate e metterla in sicurezza.La gru è caduta su undi sette piani, causando danni limitati alla struttura, per poi finire sulla strada, di solito molto trafficata e percorsa anche da mezzi pubblici.

