Sudan ancora in strada contro il golpe, nel Darfur 248 morti in scontri tribali (Di domenica 19 dicembre 2021) La protesta dei Sudanesi contro il colpo di stato non cessa, nonostante l'accordo del 21 novembre tra il generale Abdel Fattah al Burhan, autore del colpo di stato militare del 25 ottobre, e il premier Abdallah Hamdok, in un primo momento arrestato dall'esercito e successivamente liberato e chiamato a guidare un nuovo governo. Da venerdì sera fino a ieri pomeriggio non meglio identificate forze di sicurezza che hanno lanciato candelotti lacrimogeni e usato manganelli contro i manifestanti chiamati in strada … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

