Strage a Ravanusa, per la Procura l’esplosione è stata provocata da una bolla di gas. Nell’incidente che ha coinvolto diversi edifici sono morte nove persone (Di sabato 18 dicembre 2021) “l’esplosione è stata prodotta da una ‘bolla’ o ‘camera’ di metano innescata da una casuale scintilla”. È l’ipotesi della Procura di Agrigento dopo l’esplosione del metanodotto che ha causato il tragico crollo di edifici in cui lo scorso sabato, hanno perso la vita nove persone e il bimbo che una delle vittime portava in grembo. A fare chiarezza è il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio che coordina l’inchiesta per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, al momento senza indagati. “Si sta cercando di ricostruire – ha spiegato il pm – la dinamica dell’esplosione e del successivo propagarsi della palla di fuoco e dell’onda d’urto. Viceversa, sul come e sul perché si sia creata la bolla, e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 18 dicembre 2021) “prodotta da una ‘’ o ‘camera’ di metano innescata da una casuale scintilla”. È l’ipotesi delladi Agrigento dopodel metanodotto che ha causato il tragico crollo diin cui lo scorso sabato, hanno perso la vitae il bimbo che una delle vittime portava in grembo. A fare chiarezza è iltore capo di Agrigento Luigi Patronaggio che coordina l’inchiesta per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, al momento senza indagati. “Si sta cercando di ricostruire – ha spiegato il pm – la dinamica dele del successivo propagarsi della palla di fuoco e dell’onda d’urto. Viceversa, sul come e sul perché si sia creata la, e ...

Advertising

VittorioSgarbi : Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più… - blogsicilia : #notizie #sicilia Strage di Ravanusa, Eliana mamma-coraggio “Ho perso quasi tutto ma c’è speranza” -… - raspa90 : RT @ultimenotizie: L'inchiesta per la strage avvenuta a #Ravanusa (Agrigento) dopo l'esplosione di sabato sera che ha provocato 9 morti è,… - ultimenotizie : L'inchiesta per la strage avvenuta a #Ravanusa (Agrigento) dopo l'esplosione di sabato sera che ha provocato 9 mort… - UilTrapani : RT @aldolicata: Oggi i funerali delle vittime della strage di Ravanusa. Bandiera a lutto anche nella sede della Uil Trapani -