Spalletti: «Mario Rui, Fabian, Insigne, Osimhen e Koulibaly non sono convocati» (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, Luciano Spalletti ha anticipato le notizie relative alle convocazioni per il match di San Siro. Tante le assenze in squadra, domani sera. «Mario Rui, Fabian, Insigne, Osimhen e Koulibaly non sono convocati. Era meglio citare quelli che ci sono, secondo me (ride, ndr). Chi gioca non lo dico, è una decisione che prendo io». Spalletti, come sempre, non si lascia deprimere, anzi. Per lui i giocatori “superstiti” sono sufficienti per affrontare il Milan. «Con quelli che ci sono possiamo vincere questa partita, andiamo a giocarla per quello che è il nostro obiettivo, cioè i tre punti». «Ai giocatori che andranno in campo cosa ho detto? ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, Lucianoha anticipato le notizie relative alle convocazioni per il match di San Siro. Tante le assenze in squadra, domani sera. «Rui,non. Era meglio citare quelli che ci, secondo me (ride, ndr). Chi gioca non lo dico, è una decisione che prendo io»., come sempre, non si lascia deprimere, anzi. Per lui i giocatori “superstiti”sufficienti per affrontare il Milan. «Con quelli che cipossiamo vincere questa partita, andiamo a giocarla per quello che è il nostro obiettivo, cioè i tre punti». «Ai giocatori che andranno in campo cosa ho detto? ...

