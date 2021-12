Pagelle Cagliari Udinese | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di sabato 18 dicembre 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti deltra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: al termine del primo tempo DEULOFEU, MAKENGO, GRASSI: al termine del primo tempo GODIN, DALBERT, NANDEZAl termine delRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CentotrentunoC : #Primavera1TIMVISION ? Le Pagelle ?? I nostri giudizi sul #Cagliari di Agostini vittoriosi nell'anticipo contro l'… - scommesse_it : Inter-Cagliari, le pagelle della Gazzetta - VittorioSanna : Emoticons Cagliari Cittadella Coppa Italia Le pagelle senza voti di V... - Cagliari_1920 : Pagelle Cagliari Cittadella: Deiola sugli scudi, ottimo esordio di Kourfalidis- VOTI #cagliaricalcio… - vivere_sardegna : Cagliari-Cittadella, vota le PAGELLE DEI TIFOSI -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Cagliari

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22:Udinese Ledei protagonisti del match trae Udinese, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: al termine del primo tempo DEULOFEU, MAKENGO,......30 Udinese - Salernitana 20:45 Genoa - Atalanta 20:45 Juventus -CALCIO - SERIE A 16:30 ... Abraham si scatena e trascina i giallorossi Ledi Verona - Atalanta: Faraoni qualità e ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Cagliari Udinese Le pagelle dei protagonisti del match tra Cagliari e Udinese, valido per la 18ª ...Il Cagliari ritrova la vittoria in casa contro il Cittadella e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Sassuolo. Le reti rossoblù sono state segnate da Deiola, Ceter e Ga ...