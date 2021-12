Lockdown a Natale, l’ipotesi choc del governo (Di sabato 18 dicembre 2021) Un anno fa abbiamo chiuso per salvare il Natale. Poi il Natale è andato a farsi benedire, quindi abbiamo chiuso per salvare la Pasqua. Di mangiare l’agnello tutti insieme neppure l’ombra, quindi abbiamo rinviato, rinviato, rinviato finché non sono arrivati i rischi ragionati di Mario Draghi. Pensavamo di esserne usciti, e che quest’anno avremmo festeggiato allegramente la nascita di Gesù con i soliti cenoni e pranzi tutti insieme. Invece a una settimana dal Santo giorno, ecco che tornano le chiusure. Prima i tamponi per i vaccinati che arrivano dall’estero, come se fosse davvero possibile fermare Omicron alla frontiera (ciaone). E ora l’ipotesi, che si spera resti tale, di un Lockdown a Natale selettivo (e discriminatorio) per i non vaccinati. A raccontare oggi i pensieri che stanno balenando dalle ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 18 dicembre 2021) Un anno fa abbiamo chiuso per salvare il. Poi ilè andato a farsi benedire, quindi abbiamo chiuso per salvare la Pasqua. Di mangiare l’agnello tutti insieme neppure l’ombra, quindi abbiamo rinviato, rinviato, rinviato finché non sono arrivati i rischi ragionati di Mario Draghi. Pensavamo di esserne usciti, e che quest’anno avremmo festeggiato allegramente la nascita di Gesù con i soliti cenoni e pranzi tutti insieme. Invece a una settimana dal Santo giorno, ecco che tornano le chiusure. Prima i tamponi per i vaccinati che arrivano dall’estero, come se fosse davvero possibile fermare Omicron alla frontiera (ciaone). E ora, che si spera resti tale, di unselettivo (e discriminatorio) per i non vaccinati. A raccontare oggi i pensieri che stanno balenando dalle ...

