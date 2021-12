La Raggi sprona i 5 Stelle | è tempo di una donna al Colle Ideale un profilo tipo quello della Carlassare | una giurista super partes che garantirebbe tutti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 dicembre 2021) Per la successione a Sergio Mattarella alla guida del Quirinale il Movimento 5pare avere le idee molto chiare: si starebbe infatti ragionando sulla possibilità di proporre una figura proveniente dalla società civile, una. Dopo le parole nei giorni scorsi di Giuseppe Conte, a ribadirlo è stata l’ex sindaca di Roma, Virginia, oggi componente del Comitato di garanzia del M5s, in un’intervista all’Agenzia Nova. “In questi giorni, come sempre prima di un’elezione di un presidenteRepubblica, si dice di tutto, escono nomi che poi vengono bruciati – ha detto– Abbiamo assistito a tante elezioni e sappiamo che il processo è costellato di voci. Ritengo interessante, e di questo ho già parlato con il presidente del M5s, Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Roberto Fico, provare a ...