Inter, solo tu puoi perdere lo scudetto: nerazzurri schiacciasassi, le rivali un gradino sotto (Di sabato 18 dicembre 2021) Ancora una vittoria, ancora una goleada. L'Inter, nella gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A, Leggi su europa.today (Di sabato 18 dicembre 2021) Ancora una vittoria, ancora una goleada. L', nella gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A,

Advertising

FBiasin : E per quanto mi riguarda chi dice “però all’#Inter ha combinato niente…”, di pallone, capisce poco. Il calcio non… - Inter : ?? | SANCHEZ Tutto al volo: assist di #Barella, tiro di @Alexis_Sanchez. Ieri ci hanno regalato una grande serata… - SiavoushF : Zanetti singing c'è solo l'Inter whilst watching the tifo. Peppino Prisco, the greatest Interista of all times in m… - sere__3 : RT @RiccardoDanna1: Ag. #Eriksen: 'Finora ha potuto salutare solo i dirigenti, ma vedrà anche i suoi compagni. Vuole venire assolutamente a… - telodogratis : Inter, solo tu puoi perdere lo scudetto: nerazzurri schiacciasassi, le rivali un gradino sotto -