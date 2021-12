Combinata nordica | Riiber non si ferma più e vince anche gara-1 a Ramsau Italia a punti con Costa e Buzzi

(Di sabato 18 dicembre 2021) Jarl Magnuscompleta l’opera e si aggiudica la prima Gundersen del weekend in quel diam Dachstein, portandosi a quota 6 vittorie (le ultime cinque consecutive) stagionali su 7 gare disputate nella Coppa del Mondo maschile di2021-2022. Il fuoriclasse norvegese, dominatore del segmento di salto andato in scena stamattina su Normal Hill, ha controllato senza problemi l’ampio vantaggio durante i 10 km di fondo, tagliando il traguardo con 28? sul primo degli inseguitori senza spremersi particolarmente soprattutto nell’ultimo giro. Seconda piazza per il tedesco Vinzenz Geiger, che ha regolato il gruppone in lotta per il podio (formato da 13/14 atleti) grazie ad un forcing micidiale in salita all’inizio dell’ultima tornata, mentre il finlandese Ilkka Herola ha bruciato in volata il giovane ...

Presenti tra questi 14, i tre giapponesi Akito e Yoshito Watabe , con Ryota Yamamoto , il tedesco Terence Weber , terzo nella generale, e ben quattro norvegesi, ovvero Jens Luraas Oftebro, Espen ...Terza piazza a 1'01' dalla vetta per giovanissima giapponese classe 2004 Yuna Kasai , brava a sfruttare il traino di Volavsek per più di 3 km e capace di difendersi nel finale dal disperato tentativo ...Jarl Magnus Riiber completa l'opera e si aggiudica la prima Gundersen del weekend in quel di Ramsau am Dachstein, portandosi a quota 6 vittorie (le ultime cinque consecutive) stagionali su 7 gare disp ...Primo giorno di gara per la Coppa del Mondo di Combinata Nordica maschile a Ramsau am Dachstein, in Austria, che prende il via con il segmento di salto da uno dei trampolini più piccoli che verranno a ...