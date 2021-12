Calciomercato Juve, Cherubini a caccia di un attaccante per gennaio (Di sabato 18 dicembre 2021) Calciomercato Juve: 4 scontenti, Cherubini ne vuole uno in prestito. Il dirigente bianconero a caccia di occasioni Se la Juventus dovesse operare nel mercato di gennaio per rinforzare l’attacco si butterebbe su un profilo prolifico e pronto subito. Al momento gli occhi, secondo Tuttosport, sono rivolti a quattro obiettivi tutti ai margini dei rispettivi club. Da Cavani e Martial del Manchester United fino a Icardi e Aubameyang dell’Arsenal. La Juve vorrebbe strapparne uno con la formula del prestito semestrale per poi valutare il da farsi in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021): 4 scontenti,ne vuole uno in prestito. Il dirigente bianconero adi occasioni Se lantus dovesse operare nel mercato diper rinforzare l’attacco si butterebbe su un profilo prolifico e pronto subito. Al momento gli occhi, secondo Tuttosport, sono rivolti a quattro obiettivi tutti ai margini dei rispettivi club. Da Cavani e Martial del Manchester United fino a Icardi e Aubameyang dell’Arsenal. Lavorrebbe strapparne uno con la formula del prestito semestrale per poi valutare il da farsi in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Dybala, è countdown rinnovo. Antun a Torino, a breve l'incontro con la Juve - Gazzetta_it : Juve, fai il colpo Vlahovic: se lo prendi ora, puoi ripagartelo in sei mesi. Tackle, la rubrica di @vocalelli - milansette : Il Milan blinda il baby Gala. No a Inter, Fiorentina e Juve per la maglia rossonera, e Pioli... - infoitsport : Calciomercato Juve, colpo in attacco: c’è la conferma dell’agente - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, arriva #Mihajlovic: le tre volte che #Sinisa è stato a un passo dalla panchina -