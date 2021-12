Cagliari, Capozucca: «Mazzarri unica certezza. Qualcuno non farà più parte della squadra» (Di domenica 19 dicembre 2021) Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro l’Udinese Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCUSE – «Dobbiamo scusarci e non parlare più dopo una prestazione del genere». ASSENZA DI LEADER – «Io penso che Qualcuno non è degno di indossare questa maglia. Il Cagliari è importante, quando si va in campo si deve andare con amore. Quando questo non si fa, i giocatori devono andare via. Errori della società? Io parlo di prestazioni. Oggi ho visto una prestazione sufficiente senza mordente. Non dipende dalla qualità del giocatore ma di quello che si ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Stefano, direttore sportivo del, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro l’Udinese Stefano, direttore sportivo del, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCUSE – «Dobbiamo scusarci e non parlare più dopo una prestazione del genere». ASSENZA DI LEADER – «Io penso chenon è degno di indossare questa maglia. Ilè importante, quando si va in campo si deve andare con amore. Quando questo non si fa, i giocatori devono andare via. Errorisocietà? Io parlo di prestazioni. Oggi ho visto una prestazione sufficiente senza mordente. Non dipende dalla qualità del giocatore ma di quello che si ha ...

