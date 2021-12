Brad Pitt, il desiderio più spontaneo per i suoi 58 anni (Di sabato 18 dicembre 2021) Brad Pitt compie 58 anni, ma per questo traguardo non ha in mente grandi festeggiamenti, anzi. La star di Hollywood vuole trascorrere un weekend di basso profilo, magari organizzando giusto un’uscita con gli amici più cari. “Vuole mantenere un basso profilo in generale, che poi rispecchia il tipo di persona che è”, avrebbe rivelato una fonte a People. “Per lui è sempre un periodo naturale di riflessioni”, ha aggiunto l’insider parlando del fatto che il compleanno coincida con il periodo di avvicinamento al Natale. Brad Pitt, il desiderio più profondo per il compleanno Per Brad Pitt è stato un anno particolarmente intenso, sia sotto il profilo professionale che personale. “È stato difficile per tutti, con il Covid e le difficoltà nel girare film”, ... Leggi su dilei (Di sabato 18 dicembre 2021)compie 58, ma per questo traguardo non ha in mente grandi festeggiamenti, anzi. La star di Hollywood vuole trascorrere un weekend di basso profilo, magari organizzando giusto un’uscita con gli amici più cari. “Vuole mantenere un basso profilo in generale, che poi rispecchia il tipo di persona che è”, avrebbe rivelato una fonte a People. “Per lui è sempre un periodo naturale di riflessioni”, ha aggiunto l’insider parlando del fatto che il compleanno coincida con il periodo di avvicinamento al Natale., ilpiù profondo per il compleanno Perè stato un anno particolarmente intenso, sia sotto il profilo professionale che personale. “È stato difficile per tutti, con il Covid e le difficoltà nel girare film”, ...

