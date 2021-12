Atalanta-Roma | Gasperini è una furia per il gol annullato di Zapata | “è una follia”

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’non ci sta dopo la sconfitta della 18esima giornata del campionato di Serie A contro la, la sfida si è conclusa sul netto risultato di 1-4. Al termine della partita si è registrata ladell’allenatorea DAZN, proteste per il gol di(del 2-2). “Ma io mi aspetto una spiegazione per quell’episodio: se Palomino l’ha toccata è fuorigioco, ma il giocatore ci ha detto che non l’ha toccata. Fateci vedere le immagini. Questa è autorete di Cristante! Fateci vedere che l’ha toccata Palomino, come si fa a interpretare diversamente? L’arbitro ci ha detto che l’ha toccata Palomino. Gliel’avranno detto dal Var, perché anche lui lo aveva assegnato e infatti eravamo andati verso il centro ed eravamo sul 2-2 a 20 minuti dalla fine per andare a vincere. ...

... magari perdiamo lo stesso però è un'altra partita con un'in grande condizione. ... qualche tiro, ma anche per merito dellaper come si è difesa. Nella ripresa abbiamo raggiunto il ...Commenta per primo Tammy Abraham , attaccante della, parla dopo la partita vinta contro l': 'Che vittoria, che vittoria! Non saprei così altro aggiungere. In tanti avevano dubitato su di noi, parlavano di missione impossibile, una delle ...Dal sontuoso 4-1 della Roma ai danni dell’Atalanta ai risultati di Serie B. Rivivi le notizie più importanti del pomeriggio con CiP Review. Le conferenze stampa degli allenatori e il nuovo rinvio in ...Grande vittoria dei giallorossi di Mourinho che si impongono per 1-4 al Gewiss Stadium e volano al quinto posto in classifica ...