Atalanta - Roma 1 - 4: Abraham e Zaniolo show, colpaccio Mourinho! (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma - L'aveva detto Mourinho , carico e rinfrancato dal recupero di uomini chiave come Smalling : " A Bergamo andiamo per vincere, può essere la partita di Zaniolo " . Profetico e carismatico, la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 dicembre 2021)- L'aveva detto Mourinho , carico e rinfrancato dal recupero di uomini chiave come Smalling : " A Bergamo andiamo per vincere, può essere la partita di" . Profetico e carismatico, la ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - pisto_gol : Ata-Rom 1:4 La Roma difesa attenta e contropiede micidiale, travolge l’Atalanta: segna subito Abraham, raddoppia co… - sportmediaset : #Terremoto in provincia di Bergamo: nessun problema per Atalanta Roma. #SportMediaset - MarioAlbanese7 : La sorpresa sotto l'albero Atalanta Roma 1 4 - calanalisi : La #Roma vince meritatamente giocando nel modo + ovvio contro un #Atalanta subito in svantaggio. Cioè sfruttando gl… -