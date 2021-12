Upskill Venezia, 8 prototipi innovativi per valorizzare creatività giovani (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Una capsule collection di dieci capi 100% compostabili per un negozio d'abbigliamento di Rialto; una piattaforma digitale per l'editoria indipendente Veneziana; un progetto di Upcycling del vetro di scarto delle fornaci di Murano; un Virtual Tour interattivo per una storica fornace di mosaici che opera a Venezia; un Marketplace esperienziale per marchi di moda Made in Italy; nuovi format per esperienze enogastronomiche che esaltano la tradizione culinaria Veneziana; un nuovo prototipo di archivio digitale per valorizzare il patrimonio culturale dell'ASAC, l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia, e un archivio digitale di progetti teatrali realizzati con i cittadini Veneziani. Sono questi gli otto prototipi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Una capsule collection di dieci capi 100% compostabili per un negozio d'abbigliamento di Rialto; una piattaforma digitale per l'editoria indipendentena; un progetto di Upcycling del vetro di scarto delle fornaci di Murano; un Virtual Tour interattivo per una storica fornace di mosaici che opera a; un Marketplace esperienziale per marchi di moda Made in Italy; nuovi format per esperienze enogastronomiche che esaltano la tradizione culinariana; un nuovo prototipo di archivio digitale peril patrimonio culturale dell'ASAC, l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di, e un archivio digitale di progetti teatrali realizzati con i cittadinini. Sono questi gli otto...

