Uomini e Donne, Tina Cipollari a Gianni Sperti: 'metti il cotone nei pantaloni'

A Uomini e Donne è tornata al centro della scena Gemma Galgani. La dama ha nuovamente voltato pagina e ultimamente sta andando molto bene con Leonardo. Tra Gemma e quest'ultimo è scattato anche il bacio, gesto che Gianni Sperti ha apprezzato in quanto, a suo dire, l'amore non ha età. Davanti al commento dell'opinionista, Tina gli ha risposto a tono e in modo inaspettato, facendo un commento piuttosto intimo.

Uomini e Donne, nuovo battibecco tra Gemma e Tina

Quando Gemma Galgani è apparsa in studio, tutta raggiante e vestita in modo appariscente, ha subito avuto un battibecco con Tina Cipollari. L'opinionista ha definito la dama scandalosa in quanto, soltanto due settimane fa, pomiciava con un certo uomo mentre adesso ...

