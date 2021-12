Uomini e donne: Roberta ha fatto la sua scelta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Uomini e donne spoiler, la tronista Roberta ha fatto la sua scelta: ecco chi uscirà con lei dallo studio Anche il trono di Roberta si è concluso. Oggi infatti, secondo le indiscrezioni de Il Vicolo delle News, la ragazza ha scelto con chi uscire dello studio di Uomini e donne. La decisione sarebbe stata presa durante la registrazione della puntata del dating showi condotto da Maria De Filippi, avvenuta ieri sera. Secondo quanto riportato dal sito webIl Vicolo delle News, Roberta ha scelto di conoscere al di là delle telecamere Samuele Carniani. Tale finale era già stato pronosticato qualche puntata fa dall’influencer ed ex corteggiatrice del programma Giulia De Lellis, ospite in studio. La conduttrice di Giortì aveva ... Leggi su zon (Di venerdì 17 dicembre 2021)spoiler, la tronistahala sua: ecco chi uscirà con lei dallo studio Anche il trono disi è concluso. Oggi infatti, secondo le indiscrezioni de Il Vicolo delle News, la ragazza ha scelto con chi uscire dello studio di. La decisione sarebbe stata presa durante la registrazione della puntata del dating showi condotto da Maria De Filippi, avvenuta ieri sera. Secondo quanto riportato dal sito webIl Vicolo delle News,ha scelto di conoscere al di là delle telecamere Samuele Carniani. Tale finale era già stato pronosticato qualche puntata fa dall’influencer ed ex corteggiatrice del programma Giulia De Lellis, ospite in studio. La conduttrice di Giortì aveva ...

