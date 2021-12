Sorpresa Osimhen | potrebbe giocare contro la Juventus!

(Di venerdì 17 dicembre 2021) È una vera e propria corsail tempo quella che riguarda Victor. L’attaccante nigeriano deve ancora fare i conti con l’infortunio patito nella partital’Inter del 21 novembre a seguito dello saereo con Skriniar. Il Napoli da giorni è al lavoro per dotare l’attaccante di una maschera protettiva che gli permetterebbe di tornare in campo prima del previsto e, a quanto pare, la società partenopea pare essersi posta un obiettivo molto ambizioso relativamente alla definitiva data di rientro. FOTO: Getty –Napoli, si punta al ritorno in campola Juve Secondo quanto riporta Paolo Bargiggia, pare che il Napoli abbia puntato l’importante partita del 6 gennaiola Juventus come data per il ...

napolipiucom : Napoli-Leicester, Spalletti vara un nuovo modulo. In tribuna al Maradona ci sarà una sorpresa #Leicester #napoli… - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Napoli, che sorpresa: #Osimhen torna a correre in campo VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Osimhen

... magari potrebbe tirar fuori unatra le più notevoli del campionato , e rimettere in ...sul terribile combinato disposto delle assenze della sua dorsale africana (Koulibaly - Anguissa -)...Praticamente impossibile rivedere Fabian a San Siro si tenta, invece, un recupero in extremis per Koulibaly, sicuramente ancora out. Lungo degenti a parte, si lavorerà per migliorare la ...L'ex attaccante del Napoli coinvolto nello scambio che ha portato Osimhen in azzurro, torna sulla trattativa con il Lille: Mai stato in Francia.La Coppa d'Africa 2022 è in programma in Camerun dal 9 gennaio ma cresce il malcontento delle società, soprattutto in Premier League ...