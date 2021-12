Processo a Salvini, il giorno di Open Arms (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Preferisco rispettare la legge del mare che quella degli uomini, perché la legge del mare dice che gli uomini vanno salvati». Così Oscar Camps, fondatore della Open Arms, ieri mattina a Palermo prima di entrare nel carcere Pagliarelli dove si è svolta la seconda udienza del Processo a Matteo Salvini, finito alla sbarra con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito, nell’agosto del 2019 – quando era ministro dell’Interno – lo sbarco di 147 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Preferisco rispettare la legge del mare che quella degli uomini, perché la legge del mare dice che gli uomini vanno salvati». Così Oscar Camps, fondatore della, ieri mattina a Palermo prima di entrare nel carcere Pagliarelli dove si è svolta la seconda udienza dela Matteo, finito alla sbarra con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito, nell’agosto del 2019 – quando era ministro dell’Interno – lo sbarco di 147 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

