Papa Francesco oggi compie 85 anni

(Di venerdì 17 dicembre 2021), venerdì 17 dicembre 2021,85: gli auguri del Presidente del Senato, 17 dicembre 2021, festeggia i sui 85al Vaticano. Jorge Mario Bergoglio, nasce a Buenos Aires nel 1936 ma le sue origini sono piemontesi. Ha vissuto per 50con un solo polmone a causa d’infezione durante la fanciullezza. Nel 2005 il suo nome sarà presentato per succedere aWoytila insieme a Ratzinger, ma vincerà quest’ultimo. Sino al 13 marzo 2013 quando viene eletto nuovo Santo Padre. Neglipassatiha dedicato la giornata del 17 dicembre a gesti di affetto agli ultimi pranzando con gli ...

oss_romano : #16dicembre Il Presidente della Repubblica #Mattarella dal #Papa. 'Cosa pensate voi - chiede Francesco ai nipoti d… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Vaticano, dove stamane è atteso da Papa Francesco pe… - Avvenire_Nei : Incontro. Mattarella si congeda dal Papa: quella sintonia umana e istituzionale - elenab1939 : @OsservatorioBE @AleteiaIT @ItalytoHolySee @FrancescoEcon @Pontifex_it @carmelitequotes Tantissimi auguri Papa Fran… - telepaceverona : BUON COMPLEANNO PAPA FRANCESCO! ?? Con un breve video messaggio i bambini della periferia di #Roma hanno voluto mani… -

Padre José Luis Narvaja, gesuita, ha la stessa schietta cordialità dello zio,. Il 17 dicembre Jorge Mario Bergoglio compie 85 anni, e il figlio di una delle sue sorelle, che si divide ...Un silenzio che sembra essere rotto solo da, che continua a chiedere al mondo di uscire da questa atroce indifferenza". La notte a Lampedusa è stata movimentata da numerosi sbarchi ...Città del Vaticano – Un'altra illustre testa sta per rotolare in Vaticano. Altro che Fratelli Tutti. Il clima si sta facendo pesante. Stavolta a fare le spese degli ...Jorge Mario Bergoglio compie oggi 85 anni. Il Pontefice, non ama cerimonie e feste in suo nome. Un dono che lo renderà felice: la preghiera. Papa Francesco non cessa di chiederci di pregare per lui. I ...