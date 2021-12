Minacciato con una pistola e rapinato, momenti di terrore per l’ex calciatore azzurro (Di venerdì 17 dicembre 2021) momenti di paura per l’ex bomber della Nazionale di calcio. Nella serata di ieri un commando si è introdotto in casa sua e, pistola alla mano, ha rapinato il calciatore. A quanto si apprende l’ex attaccante e attuale allenatore della Carrarese è stato accerchiato all’esterno della sua villa nei pressi di Empoli da cinque persone. Il furto è stato commesso di fronte alla moglie, ai figli e al suocero dell’ex attaccante. Al momento comunque non risultano persone rimaste ferite nella circostanza. Secondo quanto appreso dalla polizia, uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro una pistola facendosi consegnare l’orologio che aveva al polso, dal valore di circa 30mila euro. Antonio Di Natale, che ha legato il suo nome all’Udinese, avrebbe intimato ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021)di paura perbomber della Nazionale di calcio. Nella serata di ieri un commando si è introdotto in casa sua e,alla mano, hail. A quanto si apprendeattaccante e attuale allenatore della Carrarese è stato accerchiato all’esterno della sua villa nei pressi di Empoli da cinque persone. Il furto è stato commesso di fronte alla moglie, ai figli e al suocero delattaccante. Al momento comunque non risultano persone rimaste ferite nella circostanza. Secondo quanto appreso dalla polizia, uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro unafacendosi consegnare l’orologio che aveva al polso, dal valore di circa 30mila euro. Antonio Di Natale, che ha legato il suo nome all’Udinese, avrebbe intimato ai ...

